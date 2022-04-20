صلاح يعيد احتفالية الـ”يوغا”

2022/04/20 | 13:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد تسجيله هدفين خلال رباعية الفوز لفريقه ليفربول على ضيفه مانشستر يونايتد، قام المصري محمد صلاح باحتفالية الـ”يوغا” وهي طقوس جسدية وعقلية وروحية يمارسها المهاجم في حياته اليومية.ارتقى ليفربول بفضل هذا الفوز الثلاثاء موقتا الى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب مانشستر سيتي، في صراع محتدم على اللقب من المتوقع أن يستمر […]

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