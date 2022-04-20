رسالة مفتوحة من محمد إنفي إلى السيدة حسناء أبو زيد: -كِيفْ جاكْ الرّْجوعْ- إلى الاتحاد الاشتراكي من النافذة عِوضا عن المدخل الرئيسي؟ - محمد إنفي

2022/04/20 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_إنفي بعد التحية، اسمحي لي، سيدتي، أن أتناول معك بقليل من التفصيل، بواسطة هذه الرسالة المفتوحة، وضعك داخل الاتحاد الاشتراكي؛ هذا البيت الذي جمعنا (تنظيميا، أقصد) لمدة تتراوح بين ست وسبع سنوات حسب تاريخ التحاقك بالحزب سنة 2010 (هذا التاريخ أوردته الأخت عائشة زكي في الرسالة الموجهة إليك بتاريخ 22 دجنبر 2021) وتاريخ انقطاعك عنه لأسباب ظاهرها تنظيمي وباطنها مصلحي ذاتي، مباشرة بعد المؤتمر الوطني العاشر المنع ......





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