الصين تستعين بالمروحيات لمكافحة كورونا

2022/04/20 | 14:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألزمت سكان المدينة الذين يصل عددهم إلى نحو 25 مليون نسمة بالبقاء في منازلهم.

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