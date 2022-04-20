2022/04/20 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات، عن ضبط طائرة استطلاع مسيرة تابعة لمهربي المخدرات في البصرة.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات ان معلومات دقيقة، مكنت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية من احباط محاولة استطلاع للشريط الحدودي بطائرة مسيرة قادمة من إحدى دول الجوار في محافظة البصرة تابعة لمهربي المخدرات.



واوضح البيان ان عملية الضبط جاءت بعد نصب كمين محكم في ناحية السيبة باستخدام التقنيات الخاصة من قبل فريق عمل مختص تمكن من ضبطها وإسقاطها.

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