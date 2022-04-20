النفط تعلن خطتها لزيادة الطاقة الانتاجية الى 8 ملايين برميل يوميا

2022/04/20 | 14:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت الشركة الوطنية، اليوم الأربعاء، عن خطتها لزيادة الطاقة الانتاجية في العراق الى 8 ملايين برميل يومياً.وقال مدير عام شركة الحفر العراقية التابعة للشركة الوطنية باسم عبد الكريم الشمخاني أن "خطة وزارة النفط للانتاج في العراق تستهدف الحقول النفطية والغازية في المنطقة المغمورة وسواحل الفاو البحرية"، مبينا ان "الشركة تواصل توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي مع شركات الحفر العالمية الامريكية (هليبرتون، وذر فورد، شلمنبرجر) كذلك مع الشركات الصينية بضمنها عملاق الحفر شركة بوهاي فضلا عن شركات روسية واذربيجانية".واضاف ان "التعاون مع الشركات العالمية سيدعم خطة أبراج الحفر الغاطسة أو المغمورة للاستعمالات بعمليات الحفر البحري، فضلا عن تدريب وتأهيل ملاكات الشركة بما يتلاءم ومواكبة تطور التقنيات والخبرات في مجال الحفر المتنوع عالميا"، مشيرا الى ان "هذه العقود تأتي في إطار خطة طويلة الأمد لزيادة الطاقات الإنتاجية في العراق إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027".ولفت، الى ان "وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، اكد خلال مشاركته بورشة عمل نظمتها شركة الاستكشافات النفطية بالتعاون مع سينوك لدراسة خطط تطوير الرقع البحرية مطلع العام الحالي، على ضرورة البدء بإجراءات العمل وفق الدراسة المقدمة وتحديد نقاط اعمال إلاستكشاف في الجزء البحري للرقعة الذي تقوم به سينوك الصينية، بالاضافة الى الاسراع في أعمال المسوحات الزلزالية للجزء البري الذي تقوم به شركة الاستكشافات النفطية". وتابع الشمخاني، ان "عقود الحفر الموقعة تتركز في شقين الأول مع شركات الوزارة حيث تمت المباشرة في حفر 43 بئرا في حقل مجنون شمال غرب البصرة على ان تسلم خلال عامين، فضلا عن حفر ابار في الحقول الوسطى وفي حقول البصرة و كركوك"، لافتا الى ان "عقود تراخيص الخدمة نالت الحصة الأكبر بواقع حفر 120 بئر نفطي في حقل الرميلة ضمن عقد مع مشغل الحقل الرئيس شركة البي البي لحفر 200 بئر تسلم بنهاية عام 2025".وبين، ان "الشركة توصل عمليات حفر 37 بئر نفطي في حقل الزبير بعقد مع المشغل الرئيس شركة ايني الإيطالية، حيث تم انجاز حفر 17 بئرا منها خلال المدة الماضية، علاوة على القيام بعمليات استصلاح متواصل للابار المنتجة في غرب القرنة 1 وذلك بعد توقيع عقد سابق مع المشغل الرئيس شركة اكسون موبيل للاستصلاح بحدود 50 بئر منتج خلال العامين القادمين".وكشف مدير عام شركة الحفر، عن "قرب توقيع عقد 22 بئرا في حقل البزركان مع الشركة المستثمرة سينوك الصينية".

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