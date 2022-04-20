شاهد بالفيديو.. ايران والكارثتها المرتقبة في الشرق الأوسط !

2022/04/20 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 66sn6GDWEt8

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