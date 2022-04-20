2022/04/20 | 14:10 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف.. نائب في البرلمان يكشف عن تقديم دعوى قضائية بحق دائرة الصحة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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