التربية تنشر جدول امتحانات الثالث المتوسط

2022/04/20 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، عن جدول امتحانات الثالث المتوسط بعد ان تقليص عدد الفحوص.

وقالت التربية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه بعد تقليص عدد الفحوص، ننشر جدول الامتحانات العامة لمرحلة الثالث المتوسط للدراسة العربية والمناطق المشمولة بالدراسة الكردية والتركمانية للعام الدراسي 2021 – 2022 الدور الأول وهي كالتالي:

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