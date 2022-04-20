هل سيقود الغضب الفرنسي الناخبين لنصرة اليمينية المتشددة مارين لوبان بالانتخابات؟

2022/04/20 | 14:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد خمس سنوات من انتخابه لأول مرة، يخوض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معركة صعبة للبقاء في السلطة مع تزايد معارضة فرنسيين لسياساته، وهو الغضب الذي تأمل منافسته اليمينية المتشددة مارين لوبان الاستفادة منه.

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