توضيح رسمي بشأن عبور تلاميذ الى مدارسهم بالزوارق في النجف الأشرف

2022/04/20 | 14:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اصدرت المديرية العامة للتربية في محافظة النجف الاشرف، اليوم الاربعاء، توضيحا بشأن عبور مجموعة من التلاميذ إلى مدارسهم بالزوارق النهرية.

وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي تناولت مقطع فديو يظهر عبور عدد من التلاميذ بين ضفتي نهر في ناحية العباسية بواسطة الزوارق"، مبينا انه "بحسب منشور التواصل الاجتماعي ان عبور التلاميذ بالزوارق النهرية جاء بسبب عدم وجود مدرسة قريبة بالقرب من سكن التلاميذ".

وأوضح البيان، أن "التلاميذ ممن اختاروا العبور للضفة المقابلة بلغ عددهم اقل من (10) تلاميذ، وهم من عائلة واحدة في منطقة الحميدات بسبب قرب المدرسة عن محل سكنهم"، مشيراً الى أن "هؤلاء التلاميذ يمكنهم الذهاب إلى مدرسة أخرى في نفس الضفة حيث يوجد في المنطقة مدرستان الأولى مدرسة أسوان وتبعد (2) كم بتجاه ناحية العباسية والثانية مدرسة المعري وتبعد (2) كم بتجاه منطقة الصلاحية".

ولفت الى أن "والد التلاميذ هو أحد ملاكات التربوية ويعمل بصفة موظف خدمة في مدرسة المعري"، داعياً "وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومات من مصادرها المختصة".

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