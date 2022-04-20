بعد إثارته للجدل.. جزر سليمان تدافع عن اتفاقها الأمني مع الصين

2022/04/20 | 14:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة جزر سليمان ماناسيه سوغافاري يقول إن حكومته وقعت مع الصين بكامل إدراكها أتفاق أمنياً يثير انتقادات شديدة من قبل حليفتي الأرخبيل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، اللتين تشعران بالقلق من الطموحات العسكرية لبكين في المحيط الهادئ.

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