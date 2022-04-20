النوارس والصقور في كلاسيكو رمضاني يوم الجمعة المقبل

2022/04/20 | 14:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يلتقي فريقا الزوراء والقوة الجوية في المباراة النهائية لرواد أندية الدوري الممتاز بخماسي الكرة بنسختها الأولى،يوم الجمعة المقبل.وتقام البطولة بتنظيم دائرة التربية البدنية والرياضة، قسم الأنشطة والبرامج على قاعة الأنشطة الرياضية بمقر الوزارة.وسيتضمن برنامج حفل الختام مباراة تحديد المركز الثالث التي ستجمع فريقي رواد نادي النفط ونادي الكهرباء.وستقام بعدها مباراة […]

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