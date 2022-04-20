القبض على محكوم غيابياً بتهمة القتل في بابل

2022/04/20 | 14:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على متهم هارب محكوم غيابياً بجريمة قتل في ناحية الهاشمية.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها شعبة الهاشمية في قسم مكافحة الإجرام، في عملية أمنية خاصة إستناداً الى معلومات استخبارية دقيقة من القبض على متهم هارب محكوم غيابياً بجريمة قتل […]

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