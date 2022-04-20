التربية تنشر جدول الامتحانات لمرحلة الثالث المتوسط

2022/04/20 | 14:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة التربية، اليوم الاربعاء،

جدول الامتحانات العامة لمرحلة الثالث

المتوسط.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "بعد تقليص عدد الفحوص،

تنشر وزارة التربية جدول الامتحانات

العامة ل

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