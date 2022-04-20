2022/04/20 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت أسعار صرف الدولار بشمل طفيف مقابل الدينار العراقي، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

و سجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد مئة وسبعة واربعين ألفا وستمئة دينار مقابل مئة دولار أمريكي.فيما سجلت الاسعار أمس مئة وسبعة واربعين ألفا وسبعمئة دينار لكل مئة دولار امريكي.



واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع مئة وثمانية واربعين ألف دينار لكل مئة دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء مئة وسبعة واربعين ألف دينار كل مئة دولار امريكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار تتراجع إلى 147 ألفا و600 دينار لكل 100 دولار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار صرف الدولار تتراجع إلى 147 ألفا و600 دينار لكل 100 دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).