2022/04/20 | 15:14 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدراجي يؤكد ان الصناعات العسكرية تمنح المواطن ثقة بالدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/20 | 15:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدراجي يؤكد ان الصناعات العسكرية تمنح المواطن ثقة بالدولة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدراجي يؤكد ان الصناعات العسكرية تمنح المواطن ثقة بالدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).