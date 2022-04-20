اتحاد الكرة يعلن خارطة طريق التأهل لدوري الدرجة الاولى

2022/04/20 | 15:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقدت لجنةُ المُسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الأربعاء، بمقرّ الاتحاد المؤتمرَ الفني الخاصّ بفرقِ أندية الدرجةِ الثانية المؤهل الى دوري الدرجةِ الأولى.وتم في الاجتماع إجراءُ قرعة الفرق المُتأهلة، حيث تم توزيع الفرق على مجموعتين تلعب بنظام الدوري لمرحلتين يتأهل فريقان من كل مجموعةٍ إلى دوري الدرجة الأولى مباشرةً.وقد ضمت […]

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