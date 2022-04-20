2022/04/20 | 15:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحقيق أجرته إذاعة "أوروبا الحرة" الأميركية عن هويتي جندي روسي يشارك في الحملة العسكرية في أوكرانيا وزوجته كانا قد تحدثا في مكالمة هاتفية عن اغتصاب الأوكرانيات وقالت له زوجته إنها تسمح له باغتصابهن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكالمة أثارت صدمة.. زوجة جندي روسي "تأذن له" باغتصاب الأوكرانيات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكالمة أثارت صدمة.. زوجة جندي روسي "تأذن له" باغتصاب الأوكرانيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).