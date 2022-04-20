وزير الشباب يوجه دعوة للمنتخب البلجيكي

2022/04/20 | 15:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال

سبل تطوير العلاقات مع بلجيكا في مجال

الرياضة والشباب، جاء ذلك خلال

استقباله السفير البلجيكي (فيليب

فاندين بولك) اليوم الاربعاء، في مقر

الوزارة.

وذكر بيان للوزارة

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