العراق يخطط لزيادة طاقته الانتاجية الى 8 ملايين برميل نفط يومياً

2022/04/20 | 15:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة الوطنية، اليوم الأربعاء،

عن خطتها لزيادة الطاقة الانتاجية في

العراق الى 8 ملايين برميل نفط يومياً.

وقال مدير عام شركة الحفر العراقية

التابعة للشركة الوطنية باسم عبد

الكريم الشمخاني، أن "

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