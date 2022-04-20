اعلان حظر التجوال في الشطرة

2022/04/20 | 15:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي اليوم الاربعاء، حظرا شاملا للتجوال في قضاء الشطرة شمالي المحافظة ابتداء من صباح اليوم وحتى اشعار اخر في الوقت الذي وجه فيه باطلاق عملية امنية في المدينة لملاحقة العابثين بالامن فيها .وجاء توجيه المحافظ بحسب بيان لمكتبه وتلقته “ايرث نيوز” في اطار اجراءات استعادة الامن وفرض […]

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