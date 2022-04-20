نواب ذي قار: المحافظة ساقطة بيد مسلحي العشائر

2022/04/20 | 15:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة ذي قار أصبحت خارج سيطرة الدولة.

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