دولة القانون: لا احد يستطيع حرمان اي نائب من عضوية اللجان البرلمانية

2022/04/20 | 15:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاربعاء، انه لا احد يستطيع حرمان اي نائب من عضوية اللجان البرلمانية.وقال النائب عن دولة القانون محمود السلامي في حديث لوكالة ايرث نيوز، انه “جلسات بعد جلسة القراءة الثانية لقانون الامن الغذائي بقيت مختصرة اعمال مجلس النواب على استضافة الوزراء”.وأضاف السلامي ان “العطلة التشريعية لم تبدأ […]

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