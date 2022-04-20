اعلان حظر التجوال في مدينة الشطرة حتى اشعار آخر

2022/04/20 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قاراعلن محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم الاربعاء، عن فرض حظر التجوال في الشطرة.وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الغزي وجّه بفرض حظرا شاملا للتجوال في قضاء الشطرة شمالي المحافظة ابتداء من صباح اليوم وحتى اشعار اخر في الوقت الذي وجه فيه باطلاق عملية امنية في المدينة لملاحقة العابثين بالامن فيها".واضاف ان "توجيه المحافظ جداء في اطار اجراءات استعادة الامن وفرض القانون في القضاء على خلفية اشتباكات عشائرية مسلحة وقعت في المدينة مساء امس الثلاثاء".واشار الى ان "المحافظ امر باطلاق عملية امنية لملاحقة العابثين في الامن في المدينة باسم الشهيد ( علي جميل ) والذي استشهد اثناء اداء الواجب ، على ان تنفذ العملية بدعم من فوج من مكافحة الارهاب وفوجين من القوات الخاصة".

وطالب الغزي "الاجهزة الامنية في المحافظة وقيادة عمليات سومر باخذ دورها في اعتقال الجناة وفرض الامن في الشطرة وهو ما لم يتحقق بدون فرض هيبة الدولة واعادة الثقة للمواطن برجل الامن".كما حث العشائر الكريمة في المحافظة على "نبذ كل من تسول له نفسه المساس بامن المحافظة وتشويه قيم واعراف عشائرنا الاصيلة ، والتعاون مع الاجهزة الامنية في ملاحقة المتورطين بتلك الجرائم".

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