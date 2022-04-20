تخصيص ما يقارب 300 مليار دينار للأمن الغذائي في المثنى

2022/04/20 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – المثنى

اعلن محافظ المثنى أحمد منفي جودة، اليوم الأربعاء، عن تخصيص ما يقارب ٣٠٠ مليار دينار إلى المحافظة.

وقال بيان للمحافظة تلقته (بغداد اليوم)، ان "هذا المبلغ ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وأضاف، انه "وجه الحكومة المحلية والدوائر الخدمية بإعداد خطة عاجلة متكاملة لمشاريع البنى التحتية والإعمار وفي جميع القطاعات، وإيصال الخدمات إلى جميع مناطق المحافظة وخصوصاً المناطق غير المخدومة".

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