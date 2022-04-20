2022/04/20 | 15:45 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بشأن قانون الموازنة.. المالية النيابية تستضيف وزير الثقافة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/20 | 15:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشأن قانون الموازنة.. المالية النيابية تستضيف وزير الثقافة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشأن قانون الموازنة.. المالية النيابية تستضيف وزير الثقافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).