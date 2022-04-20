سهم نتفلكس يهبط بقوة بعد فقدان الشركة مشتركين لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات

2022/04/20 | 15:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح عام 2022 السيئ بالنسبة لنتفليكس أسوأ بكثير، فبعد أن هبطت الأسهم في وقت سابق من هذا العام بسبب مخاوف بشأن نمو المشتركين، قالت الشركة إنها فقدت عددًا من المشتركين وذلك عندما أعلنت عن أرباح الربع الأول يوم الثلاثاء

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