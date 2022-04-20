2022/04/20 | 15:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، إغلاق مضيق البوسفور أمام عبور السفن في كلا الاتجاهين بسبب الضباب الكثيف.

وقالت المديرية العامة التركية لسلامة السواحل: "تم إغلاق المضيق من جهة الشمال إلى الجنوب اعتبارا من الساعة 02.00 بالتوقيت المحلي، ومن الجنوب إلى الشمال اعتبارا من الساعة 06.15 صباحا (GMT+3).

وأوضحت أن إغلاق المضيق حتى إشعار آخر جاء بسبب الضباب الكثيف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الضباب يغلق مضيق البوسفور) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الضباب يغلق مضيق البوسفور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).