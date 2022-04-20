هبوط اضطراري - محمد اسماعيل السراي

2022/04/20 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_اسماعيل_السراي شَعَر حارس السجن ، قدري، بحركة غريبة كأن يد تتحسس جيب بنطاله الخلفي، الذي كان يضع فيه هاتفه النقال الابيض.



ولما التفت الى الوراء وجد السجين السمين الذي كان يعمل على جمع القمامة، خلفه مباشرة، يدس شيئا في عربة القمامة، وينظر الى حارس السجن بنظرة بلهاء وابتسامة متوجسة.ضحك حارس السجن ضحكة عالية ماكرة، وتوجه الى عربة القمامة وراح يعبث بها، ليجد هاتفه النقال وقد خبأه السجين الخائب في اعلى طبقة القما ......





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