صبيانية (( تنويريين )) - عبدالله عطية شناوة

2022/04/20 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة الدعوة الى العلمانية والتنوير تصبح نزقاً صبيانيا حين لا تكون لها اهدافا واقعية ممكنة التحقيق، تتلوها أهداف آخرى اكثر تقدما، عند الإقتراب من تحقيق الأهداف الأولى.بعض من يحسبون انفسهم علمانيون ودعاة تنوير يريدون التصادم الكامل مع المعتقدات السائدة في مجتمعاتهم، ويرفضون ويهاجمون دعاة إصلاح تلك المعتقدات بتهمة السعي الى تجميلها وترسيخها، وتجلى هذا التوجه الصبياني في الموقف الرافض للتضامن مع أص ......





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