"هدف بوتين الجديد".. مقارنة بين فرص الروس والأوكرانيين في معركة دونباس

2022/04/20 | 15:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزمت أوكرانيا القوات الروسية في المرحلة الأولى من الغزو الذي اطلقته موسكو في 24 فبراير الماضي، وبدأت مرحلته الثانية مؤخرا بالتركيز على منطقة دونباس.

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