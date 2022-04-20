بالصور.. القوات الامنية ترفع عجلة “السونار” من مدخل الكرادة

2022/04/20 | 15:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قامت القوات الامنية، اليوم الاربعاء، برفع عجلة السونار المثبتة عند مدخل الكرادة داخل من جهة ساحة كهرمانة بعد يوم واحد من نصبها.

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القوات الامنية ترفع عجلة “السونار” من مدخل الكرادة أولاً على ايرث نيوز.

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