تورط موظفين كبار.. النزاهة تضبط هدراً للمال العام بأكثر من مليار دينار في دوائر كربلاء

2022/04/20 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة

الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن ضبط عدة

حالات لهدر المال العام في عدد من دوائر

محافظة كربلاء، مبينة تورط موظفين كبار

في تلك العمليات.

وقالت الدائرة في بيان تلقته وك

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