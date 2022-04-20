عتبات كربلاء المقدسة تُقدم تعازيها لعوائلِ ضحايا حادثِ السيرِ في بابلَ (صور)

2022/04/20 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل وفدُ العتبتَيْن المقدّستَيْن

الحسينيّة والعبّاسية التعازي

والمواساة الخالصةَ من المتولّيَيْن

الشرعيَّيْن للعتبتَيْن المقدّستَيْن

وجميع منتسبيها، لأُسَرِ ضحايا حادثِ

السيرِ في منطقةِ تونس في محافظة

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