تقلص جليد القارة القطبية لأدنى مستوى منذ 44 عاما

2022/04/20 | 16:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خلصت دراسة حديثة إلى أن الجليد البحري حول القارة القطبية الجنوبية تقلص أخيراً إلى أدنى مستوى على الإطلاق منذ 44 عاما.يأتي ذلك بعد خمس سنوات من الانخفاض القياسي، ما يشير إلى أن أنتركتيكا قد تكون أقل منعة أمام التغير المناخي مما كان يُعتقد.في أواخر شباط/فبراير، تراجعت رقعة الغطاء الجليدي على المحيط […]

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