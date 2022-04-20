التعليم تعلن اعتماد السياقات الأكاديمية والقانونية في معادلة الشهادات

2022/04/20 | 16:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم تجدد التزامها المعايير العلمية في التعامل مع الجامعات في الخارج واعتماد السياقات الأكاديمية والقانونية في معادلة الشهادات جددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها المعايير والمحددات العلمية والمهنية في التعامل مع ملف الجامعات في الخارج واعتماد السياقات الأكاديمية والقانونية في معادلة الشهادات.جاء ذلك لدى استقبال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل […]

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