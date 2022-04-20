2022/04/20 | 16:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..دعا ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، وزارة الخارجية والبنك المركزي لملاحقة الودائع المالية في الخارج والتي تقدر بـ600 مليار دولار.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال عضو الائتلاف كاظم الحيدري في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الودائع المالية في دول الخارج تنقسم إلى قسمين، الاولى ودائع أصولية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانون يدعو الخارجية لملاحقة “الودائع المالية “في الخارج) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانون يدعو الخارجية لملاحقة “الودائع المالية “في الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).