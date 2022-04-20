2022/04/20 | 16:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بدأت تظهر مؤشرات جديدة على احتمالية دخول العراق في موجة خامسة لفيروس كورونا، حيث بعد تتزايد نسبة الاصابة بكورونا منذ يومين، بعد ان انخفضت لاقل من 3%.

وسجل العراق 199 اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاربعاء، باجراء 4600 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة بلغت 4.3%.

وكانت نسبة الاصابة يوم امس اكثر من 4% ايضا، فيما كانت اول الامس 3.5%، مرتفعة عن 2.9% في اليوم القبله.

وتطرح هذه المؤشرات تساؤلات عما اذا كان العراق قد دشن الدخول في موجة خامسة، بعد انقضاء الموجة الرابعة الاسابيع الماضية.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لغة الارقام: نسبة الاصابة تتصاعد ببطئ.. العراق قد يكون دخل الموجة الخامسة لكورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لغة الارقام: نسبة الاصابة تتصاعد ببطئ.. العراق قد يكون دخل الموجة الخامسة لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).