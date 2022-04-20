الجيش الألماني يحرج حكومته ويرفض تسليم أسلحة لاوكرانيا

2022/04/20 | 16:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتت تلك التصريحات فيما تعيش البلاد موجة انتقادات طالت المستشار الألماني أولاف شولتس.

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