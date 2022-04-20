وزير الدفاع الصيني: تايوان جزء منا

2022/04/20 | 16:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أكد وزير الدفاع الصيني، وي في نغ، أن العسكريين الصينيين سيحافظون بحزم على سيادة الصين وأراضيها.وشدد في مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي، لويد أوستن، على أن تايوان جزء من الصين وهي حقيقة لا يمكن لأحد أن يغيرها.كذلك، قال إن الصين تطالب الولايات المتحدة بعدم استخدام القضية الأوكرانية لتهديدها.ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية […]

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