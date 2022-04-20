"نداء للقضاء" ماذا يفعل مفتتو البساتين في كربلاء؟.. زراعة المحافظة توضح

2022/04/20 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

كشفت مديرية زراعة محافظة كربلاء، اليوم الأربعاء، عن اتخاذها اجراءات قانونية امام القضاء بحق الاشخاص الذين قاموا بتجريف البساتين وتفتيت الاراضي الزراعية.

وقال مدير زراعة كربلاء مهدي الجنابي لـ (بغداد اليوم)، ان " هنالك عشرات الكشوفات قدمت لنا من قبل فرق المتابعة بشأن عمليات تجريف البساتين وتحويلها لقطع اراضي سكنية من قبل بعض المقاولين بشكل مخالف للقانون".

وأضاف، "تم اقامة عشرات الدعاوى على هؤلاء الاشخاص المفتتين للبساتين والاراضي ".

واكد الحاجة الى "اجراء سريع من قبل القضاء لمحاسبة هؤلاء فضلًا عن تحرك من قبل دائرة عقارات الدولة".

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