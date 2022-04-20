دهوك تحضر وطني السلة لتصفيات آسيا

2022/04/20 | 16:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توجهت بوصلة المنتخب الوطني لكرة السلة الى محافظة دهوك للدخول في معسكر داخلي تحضيراً لتصفيات آسيا.ويأتي المعسكر للوقوف على الجاهزية النهائية للمنتخب بقيادة المدرب محمد النجار و المدرب المساعد عقيل نجم.كما سيلتحق مدرب اللياقة التركي توناكي كيراتل والمعالج نبي كرفان في المعسكر التدريبي.ومن المقرر أن يستمر المعسكر 10 ايام في […]

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