2022/04/20 | 16:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الزاملي يطالب برسم خطة عاجلة لوضع الحلول اللازمة لمشاكل المنظومة الكهربائية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:49

واع/

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