البرلمان يطالب بخطة عاجلة لوضع الحلول اللازمة لمشاكل المنظومة الكهربائية

2022/04/20 | 16:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استضاف النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الاربعاء، وزير الكهرباء، عادل كريم، مؤكدا ان سوء الادارات السابقة للوزارة كان ولا زال العقبة الاساس امام توفير الطاقة للمواطنين، فيما طالب برسم خطة عاجلة لوضع الحلول اللازمة لمشاكل المنظومة الكهربائية لضمان زيادة عدد ساعات تجهيز الطاقة.وذكر بيان لمكتب الزاملي، وتلقته وكالة ايرث […]

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