10 ملايين دولار مكافأة أميركية مقابل معلومات عن اثنين من ممولي حزب الله

2022/04/20 | 16:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على اثنين من "ممولي" حزب الله اللبناني.

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