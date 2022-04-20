قتيل خلال رفع مخلف حربي شمالي بغداد

2022/04/20 | 16:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمصرع شخص خلال رفع مخلف حربي، شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً لقي مصرعه اثناء رفعه جسماً غريباً عبارة عن مخلف حربي كان مدفوناً بالقرب من احد المبازل، ونقله الى الحقل العائد لهم داخل دارهم".وأشار إلى "انفجار المخلف ما أدى إلى قلع نصف رأسه ونصف قدمه وفارق الحياة في الحال، وذلك ضمن منطقة الجوادين في أطراف مدينة الكاظمية".

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