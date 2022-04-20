نائب محافظ ذي قار يؤكد تشكيل لجنة لحل النزاعات العشائرية

2022/04/20 | 17:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد نائب محافظ ذي قار، رافع الشامي، اليوم الاربعاء، تشكيل لجنة مختصة لحل النزاعات العشائرية في المحافظة عقب احداث الشطرة الاخيرة.وقال الشامي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز: إن ” اللجنة عقدت اليوم أولى اجتماعاتها للوقف على الاسباب الحقيقة لتكرار النزاعات العشائرية، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لردع المتجاوزين على هيبة الدولة وأمن […]

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