الإعلام الرقمي يحذر الوزارات العراقية من نشر اسماء منتسبيها

2022/04/20 | 17:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / اعتبر مركز الأعلام الرقمي، اليوم الإربعاء، قيام وزارة “أمنية أو عسكرية“ بنشر اسماء منتسبيها, تهديدًا واضحًا للخصوصية، مشيرا إلى أن ذلك يوفر فرصة سانحة للعديد من المخترقين لاستغلال هذه البيانات في عمليات التصيد الاحتيالي.واكد المركز في معرض تعليقه على قيام وزارة الدفاع العراقية وعبر منصاتها الرقمية مؤخرا بنشر مئات الاسماء التي […]

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