بيان أردوغان يفاقم أزمة الاعتداء.. مطالبات كردية بمحاكمة هؤلاء بتهمة خيانة العراق - عاجل

2022/04/20 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد السياسي الكردي برهان الشيخ، اليوم الأربعاء، أن تصريحات الرئيس التركي بخصوص شكر حكومة الإقليم والجهات التي تعاونت مع أنقرة في العمليات الأخيرة، هي خيان عظمى.

وقال الشيخ في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الجهة التي تتعاون مع تركيا وتقدم التسهيلات لجيش الاحتلال هي جهة خائنة ويجب محاكمتها بتهمة الخيانة العظمى وتعريض سيادة البلد للخطر".

وأضاف أن "جميع الأحزاب أقسمت على حفظ سيادة العراق، والجهة التي تتعاون الآن مع الجيش التركي هي جهة خانت دماء الكردي، وخانت العراق أيضا، ويجب رفع دعوى قضائية ضدها".

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