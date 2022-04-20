أردوغان: العلاقات مع إسرائيل للدفاع عن

2022/04/20 | 17:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الهدف من العلاقات مع إسرائيل "الدفاع عن القضية الفلسطينية"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول الأربعاء

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